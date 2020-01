A 7 ans, ce jeune prodige allemand met le monde de l'art en émoi

Surnommé le "mini Picasso" par les médias de son pays, ce natif de Cologne vend des tableaux dans le monde entier, pour plusieurs milliers d'euros. Une oeuvre de sa dernière collection vient d'ailleurs d'être vendue 11.000 euros au profit de l'association pour les enfants parrainée par Manuel Neuer, gardien star de l'équipe d'Allemagne de football. "Il y a de l'intérêt en Allemagne, en France et aux Etats-Unis", se félicite auprès de l'AFP son père et agent, Kerem Akar.

Avec son sourire enjôleur et ses cheveux en bataille, Mikail Akar ressemble à n'importe quel petit garçon de 7 ans. A une différence près... Ses peintures aux couleurs explosives, qui rappellent l'expressionnisme abstrait de l'Américain Jackson Pollock, font spéculer les amateurs d'art, notamment en Allemagne d'où il est originaire. Mais pas que...

Ce père, qui dit vivre désormais "pour l'art", admet que son quotidien a radicalement changé depuis qu'il a découvert par hasard le don de son fils, "après lui avoir offert une toile et quelques pinceaux pour son quatrième anniversaire". "Le premier tableau était fantastique, et j'ai d'abord pensé que ma femme l'avait peint", bien qu'elle ne soit pas artiste. "J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence, mais après ses deuxième et troisième tableaux, il était clair qu'il avait du talent", se réjouit-il.

Avec plus de 40.000 abonnés sur Instagram, le jeune artiste se targue d'avoir développé son propre style : il applique des jets de peinture sur la toile muni... des gants de boxe de son père. Diana Achtzig, directrice de la galerie d'art contemporain Achtzig à Berlin, s'est dite impressionnée par "l'imagination et la variation" de Mikail Akar : "Tant qu'il a quelqu'un qui le soutient et qui ne l'exploite pas, il a un bel avenir devant lui".