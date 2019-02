Vous pouvez apprendre ces gestes qui sauvent à votre enfant dès le plus jeune âge

Plutôt que d'interdire certaines actions à ses enfants, mieux vaut leur en expliquer les dangers et leur apprendre à adopter les bons comportements pour les éviter. Les sapeurs-pompiers de France en sont convaincus : "Dès 18 mois, un enfant peut comprendre des règles simples de sécurité et des interdits, tels que ne pas mettre les doigts dans les encadrements de porte, ne pas toucher un four allumé... A 2 ans, on peut commencer à le responsabiliser, en le faisant participer à la vie de famille (mettre le couvert, s'occuper d'un animal...) et en l'encourageant à s'affirmer". Expliquez-lui par ailleurs pourquoi vous rangez les produits ménagers en hauteur ou installez des cache-prises. En effet, nous avons souvent tendance à dire aux enfants de faire attention, sans toujours préciser "à quoi" et "pourquoi".