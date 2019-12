Accouchement dans le RER D : les bébés nés dans le train ou l'avion ont-ils vraiment droit à des années de voyages gratuits ?

"On a un nouveau client, on va lui souhaiter la bienvenue", s'est réjoui un porte-parole de la compagnie, assurant qu'elle ferait "un geste", sans préciser dans l'immédiat que quoi il s'agirait. On peut s'en douter car c'est loin d'être la première fois qu'un bébé voit le jour dans l'une de ses rames : l'année 2018, par exemple, a été un bon cru puisqu'elle a vu quatre nouveaux-nés pousser leur premier cri dans les trains du réseau francilien. Le dernier en date, il y a presque un an jour pour jour, une petite fille arrivée le 13 décembre sur la ligne D du RER à la gare Saint-Denis Stade-de-France, avait reçu un Pass Navigo gratuit jusqu'à ses 25 ans : c'est la tradition à la SNCF pour les heureux événements qui se produisent dans le RER.

La compagnie se montre encore plus généreuses pour les grandes lignes : en janvier dernier, un petit Kilian a vu le jour dans un train Ouigo ralliant Paris à Strasbourg, et s'est vu offrir des voyages gratuits jusqu'à ses 18 ans, mais cette fois partout en France.