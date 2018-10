Affaire de "viol" entre élèves de maternelle : comment de tels comportements sont possibles à cet âge ?

Plus généralement, ce fait divers pose la question de la manière dont le tout-petit envisage la sexualité : un petit garçon de 4 ans peut-il distinguer la taquinerie consentie du jeu imposé par la force ? Pour le sexologue André Corman, l'âge de 5 ans est celui du "pervers polymorphe" : "D'un côté des jeux sexuels plein d'innocence - on se regarde, on se touche le zizi chez les garçons - et en même temps un sadisme qui ne dit pas son nom". Une perversion, précise Samuel Dock, qui n'a bien sûr rien à voir avec celle pouvant s'exprimer chez l'adulte.





Selon Bertrand Welniarz et Hasnia Medjdoub, qui ont étudié dans un rapport les notions de jeu sexuel et d'agression entre enfants du même âge, "l’initiateur [d'un tel comportement] peut être un enfant qui a subi des agressions sexuelles de la part d’adultes ou d’enfants plus âgés ; ou qui dans une position plus passive a été spectateur, a assisté à des ébats ou visionné des films pornographiques et qui tente de remettre en acte son vécu traumatique. Mais il peut s’agir aussi d’un enfant qui a été initié par un autre ou tout simplement qui assouvit sa curiosité." Des notions, donc, aussi sensibles que complexes.