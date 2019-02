Comment grandir dans l’ombre écrasante d’un parent ?

Mais est-ce réellement une bonne chose pour l'enfant de chercher à reproduire ce que fait le parent ? "Là où cela devient dramatique, précise la psychothérapeute, c’est lorsqu'il s'instaure une compétition entre l’enfant et le parent, soit une volonté d’être le ou la meilleur/e pour se faire aimer. Souvent, si l’enfant est mal dans sa peau, c’est dû à l’ego démesuré de l’adulte. Mais cela reste des cas très marginaux, minoritaires, comme des appels à l’aide, des preuves flagrantes d'un manque d'amour. Chez les stars, la caisse de résonance est plus forte qu'ailleurs. Les Depardieu et autres Delon prennent beaucoup de place dans les médias, mais ils sont le reflet d'une difficile communication, d'un acte manqué dans le lien parent-enfant et d'un besoin de réparation."





Bref, star ou pas, la clé de l’éducation et de l’amour reste la même pour tous : l'épanouissement du parent doit aller de pair avec - et non pas s'exprimer au détriment de - celui de l'enfant.