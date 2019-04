Alerte sur un transat Fisher-Price lié à la mort d’au moins 10 bébés aux Etats-Unis

C'est une enquête du magazine américain Consumer Reports, parue lundi 8 avril, qui a mis le feu aux poudres : 32 nourrissons auraient trouvé la mort après avoir été installés dans un transat de la marque Fisher-Price, le Rock'n Play. Dans un communiqué, la commission gouvernementale chargée de la sécurité a ensuite ramené ce chiffre à 10 décès par asphyxie survenus depuis 2015 aux Etats-Unis, "après que les nourrissons aient basculé sur le ventre ou le côté alors qu’ils n’étaient pas attachés. Les bébés concernés étaient tous âgés de 3 mois ou plus", a-t-elle indiqué.





Pour autant, Consumer Reports persiste et signe. Pour eux, "le nombre de décès est bien plus important, il concerne des bébés encore plus jeunes que le seuil de 3 mois mentionné dans l'avertissement du 5 avril, et va au-delà du risque de retournement." "D'après les décès et les blessures associés au Rock'n Play de Fisher-Price, le produit met clairement la sécurité des nourrissons en péril et devrait être rappelé immédiatement", a ainsi déclaré William Wallace, de Consumer Reports, qui estime que "tous les autres transats inclinés devraient être inspectés" par une agence fédérale. Et ce matériel pointé du doigt n'est pas que vendu aux Etats-Unis, il est aussi distribué en France via Internet notamment, comme le souligne Le Parisien.