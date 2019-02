Antisémitisme : comment en parler à son enfant ?

Pour le psychologue clinicien Patrick-Ange Raoult, auteur de Violence et Mal-être - Discriminations et radicalisations (Editions Dunod), les parents ne doivent pas se substituer à l'école, bien au contraire. "Il faut que ce soit une action conjointe et cohérente. Les parents comme porteurs des valeurs socio-familiales - ils sont là pour transmettre des repères importants -, et l'école comme porteuse des valeurs sociales, nous dit-il. Le problème, c'est quand il y a un décalage trop grand entre le discours familial et celui du milieu scolaire; à ce moment-là, l'enfant est confronté à un conflit de loyauté, et en général, il donnera plutôt raison à sa famille".





"Prenez par exemple l'histoire de la Shoah : il est important que les parents puissent en parler, mais certains ne vont pas avoir les mêmes positions que l'école. Seule une documentation et des repères historiques permettront à l'enfant de se forger sa propre opinion", poursuit le psychologue. "Cela fait partie des difficultés rencontrées par les enseignants sur un certain nombre de sujets. Il faut faire attention à ce que l'éducation ne soit pas perçue comme de la propagande aux yeux de certains élèves", renchérit Jacques Fredj, le directeur du Mémorial de la Shoah, sollicité par LCI.





Les deux spécialistes s'accordent donc à dire que la question de l'antisémitisme doit être traitée de façon plus large et inclure l'ensemble des discriminations. Car finalement, lutter contre l'antisémitisme, c'est d'abord combattre les préjugés. "Des stéréotypes, on en a tous dans la tête, le cheminement de notre pensée nous amène à en produire. Ce qui fait la différence, c'est qu'à un moment la raison va nous permettre de les filtrer et de dire : 'Non ça, ça relève du racisme ou de l'antisémitisme'. Mais la difficulté chez les enfants, c'est qu'ils reprennent ce qu'ils entendent autour d'eux sans avoir encore une pensée organisée qui leur permet d'avoir cette fameuse grille de lecture", décrypte Jacques Fredj.





"Les enfants ne naissent pas racistes ou antisémites mais les stéréotypes de ce genre commencent à se propager dès l'école primaire, souligne-t-il. C'est pour ça que la famille a un rôle à jouer. C'est un sujet qu'il faut porter de manière permanente, dès le plus jeune âge. Ce sont les parents qui amènent les enfants au musée, qui leur font découvrir des films, qui leur conseillent des livres... Aujourd'hui, on somme le gouvernement d'agir, à raison, mais il y a aussi des initiatives qui relèvent de chacun d'entre nous. On ne changera pas la société uniquement avec des textes de lois et des plans d'éducation !"