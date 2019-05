Attention chiens méchants : voici les races qui risquent le plus de mordre les enfants

"Vous auriez un chien gentil avec les enfants ?" : lorsque des parents souhaitent adopter un chiot, voilà systématiquement le genre de question qu'ils posent. Et pour cause... Même si beaucoup de races remplissent cette condition et peuvent être de véritables crèmes avec les tout-petits, il faut garder à l'esprit qu'un chien reste un animal qui peut mordre s'ils se sent en danger.





Ainsi, selon les chiffres de l'Institut de veille sanitaire, en 20 ans, les morsures canines ont provoqué le décès de 33 personnes dans l’Hexagone. Parmi elles, 22 avaient moins de 15 ans et 16 moins de 5 ans. C’est dire si les enfants sont concernés par le problème. Et ce fléau n'est pas propre à la France. D'après les Centers for Disease Control and Prevention, aux États-Unis, 4,7 millions de personnes sont mordues par un chien chaque année, dont 20% ont ensuite besoin de soins médicaux, et ce sont principalement des enfants âgés de 5 à 9 ans.





Résultat, des chercheurs américains du Collège de médecine de l’Ohio State University et du Centre médical Wexner de l’Ohio State University ont décidé d'identifier les races et les traits physiques des chiens présentant le risque le plus élevé de morsure. Ils souhaitent ainsi que les parents de jeunes enfants utilisent ces informations pour décider au final quel animal posséder.