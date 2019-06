Les sextos favoriseraient les comportements à risque chez les ados

Croyez-le ou non : un jeune sur quatre* serait un(e) excité(e) du clavier, et donc un(e) client(e) du "sexting", cette contraction de "sexe" et de "texting" (envoi de SMS au contenu sexuellement explicite) consistant à envoyer des photos coquines à son/sa partenaire ou aux plans d'un soir. Une technique sans filtre, pour draguer ou maintenir le désir, qui affecterait les plus jeunes, pas réellement rompus à la pratique, ni forcément conscients de leurs actes.





Selon une méta-analyse canadienne publiée dans la revue JAMA Pediatrics, s’appuyant sur 23 études préalablement réalisées et basée sur plus de 41.000 participants âgés de 12 à 17 ans, le "sexting" exposerait non seulement aux comportements sexuels à risque (soit une incitation à avoir plusieurs partenaires sexuels) mais aussi aux troubles mentaux - les adolescents "sextant" auraient ainsi tendance à être plus sujets à l'anxiété et à la dépression que ceux qui n'envoient pas de "sexto". Par-dessus tout, selon les résultats parus dans JAMA Pediatrics, les adeptes du sexting seraient également moins susceptibles d'utiliser un moyen de contraception.





"Le sexting est devenu une pratique presque courante, normale, chez les jeunes actuels", constate le sexologue Samuel Comblez dans son livre "La sexualité de vos ados" (Solar éditions), paru en 2018. "C’est le signe que le partenaire est totalement dévoué au désir de l’autre, qu’il accepte de se montrer nu même quand l’envie n’y est pas. C’est devenu un marqueur de l’implication dans la relation. Rien ne doit être caché, tout est visible, public, même le corps. Les adolescents se mettent en scène, pensent naïvement que photos et vidéos resteront cachées, et oublient qu’une photo, même envoyée en mode privé, peut être facilement conservée sur un disque dur d’ordinateur et repartagée à l’infini."