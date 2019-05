Faites regarder ces 10 films cultes à vos enfants pour en faire de vrais petits cinéphiles !

Alors que s'ouvre ce mardi le 72ème Festival international du film de Cannes, on se dit qu'il est parfois bien difficile d'initier nos chères têtes blondes au cinéma avec un grand C, souvent synonyme d'ennui et de lenteur. D'ailleurs, généralement, les films pour jeune public sont exclus de ce genre de grand-messe - il faut remonter à 1947 pour voir "Dumbo", film d'animation des studios Disney, recevoir le Grand Prix du dessin animé, récompense qui n'existe plus aujourd'hui -.





Toutefois, il est possible de former le goût des jeunes enfants, même face au raz-de-marée d'histoires et d'images rarement enrichissantes auquel ils sont confrontés. Preuve en est avec le livre de Lydia et Nicolas Boukhrief : 100 grands films pour les petits (Editions Gründ-Arte Editions). Elle est monteuse, lui est metteur en scène de cinéma. Ensemble, ils ont voulu offrir aux lecteurs leur triple expérience de cinéastes, cinéphiles et parents. "Quand on veut occuper ses enfants et aller voir des films, on va en salle mais il y a quand même beaucoup de navets", soupire Nicolas Boukrief, joint par LCI. Du coup, on s'est dit qu'il fallait agir pour que les enfants ne soient plus obligés de voir une fois par semaine des films bâclés".





Résultat, leur guide rassemble ce que les enfants de 3 à 8 ans peuvent voir de meilleur et de plus formateur, du tout début du cinéma muet jusqu'à aujourd'hui. "On a surtout choisi des films basés sur une explosion visuelle et poétique, dans l'idée d'une initiation à l'esthétique, souligne le réalisateur". Du "Voyage dans la Lune" de Méliès à "Ratatouille", en passant par des classiques incontournables comme "Le Voleur de Bagdad", "King Kong", ou "Fantasia", mais aussi en exhumant des pépites célébrées dans les cinémathèques, mais qui restent peu connues du grand public, comme "Nanouk l'Esquimau" ou "L'homme qui rétrécit", tous les genres sont représentés. Avec bien sûr, une large place faite au cinéma d'animation.