Avez-vous plus ou moins de meilleurs amis que la moyenne des Français ?

Qui ne s'est jamais vanté d'avoir plus de 500 amis sur Facebook ? Et bien, qu'on se le dise, c'est loin d'être la panacée. Selon une étude sur l'amitié publiée mardi par Snapchat, portant sur 10.000 personnes à travers le monde, les Français souhaitent à 60% n’avoir qu'une poignée d'amis avec lesquels ils peuvent entretenir une relation profonde. C'est l'un des pourcentages les plus élevés de l’étude. Ainsi en moyenne, les Français auraient 3,6 "meilleurs" amis. Moins que l'Arabie Saoudite (6,6) qui domine le classement, mais plus que les Américains (3,1) et les Britanniques (2,6).





Pourquoi un cercle si restreint ? Tout simplement parce qu'avec des groupes d'amitié trop importants, on aurait plus de difficultés à parler de ses problèmes. Par ailleurs, les Français attachent beaucoup d’importance à l'honnêteté et à l'authenticité d’une relation, quelle qu’en soit la nature, ce qui semble difficile avec un trop grand nombre de personnes. Ainsi, pour les hommes, l’honnêteté passe avant tout (55%), alors que les femmes recherchent d’abord une relation authentique et sincère (65%). Il est également beaucoup plus important pour les femmes que leurs meilleurs amis constituent une source de soutien émotionnel, bien que les deux sexes soient deux fois plus susceptibles de vouloir rencontrer cette qualité chez leurs meilleurs amis par rapport à leurs bons amis.