Avez-vous remarqué à quel point le pain joue un rôle à part dans les apprentissages des enfants ?

C'est sans nul doute la plus grande passion des Français : le pain. Et plus particulièrement la baguette, consommée dans l'Hexagone au rythme de 6 milliards d'unités chaque année, soit près d'une centaine par habitant. De la tartine du petit-déjeuner, au jambon-beurre du midi, en passant par l'incontournable fromage ou saucisson dont on l'agrémente volontiers, elle est sur toutes les tables, à toute heure, et à tous les repas, sans véritablement que l'on s'en étonne. Pourtant ce symbole qui semble "aller de soi" cache bien des valeurs, comme le révèle l'enquête confiée à Claude Fischler, directeur de recherche émérite au CNRS, que vient de publier l'Observatoire du pain.





Pendant un an, ce socio-anthropologue a cherché à savoir quel rôle jouait le pain dans les apprentissages alimentaires et sociaux des enfants en France. Son travail a été complété par une enquête conduite en mai auprès de 800 mères d’enfants de 7 à 17 ans et d’un groupe de 60 adolescents de 13 à 17 ans. Et l'on s'aperçoit que l'histoire (d'amour) commence très tôt ! Ainsi, pour 63,5 % des mamans interrogées, c'est le premier aliment solide que l’on donne au bébé et sur lequel il fait ses dents. "Et quand vous mettez votre bébé sur sa chaise haute, c'est aussi le premier aliment identique à celui posé sur la table des adultes", remarque Claude Fischler, interrogé par LCI.





Pour la diététicienne et nutritionniste Annabelle Biotti, cela s'explique notamment par le fait que la consommation de pain est intégrée dans l'alimentation des enfants de plus en plus tôt : "Jusqu'à maintenant, il était communément admis d'en donner aux bébés à partir de l'âge de 7 mois révolus parce qu'on estimait qu'avant cet âge, le tube digestif n'était pas assez mature. Mais aujourd'hui, une nouvelle tendance émerge, la DME (Diversification Alimentaire menée par l'Enfant, ndlr), et désormais on considère qu'à partir de 6 mois, ils peuvent en manger. Bien sûr, au départ, l'enfant ne va pas forcément l'avaler, il va plutôt le sucer, le mâchouiller et faire ses dents sur le croûton", souligne-t-elle.