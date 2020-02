Bac : des élèves sanctionnés d'un zéro après le blocage de leur lycée prêts à saisir la justice

Au lycée Valin de La Rochelle (Charente-Maritime), la menace a été mise à exécution. 14 élèves ont été sanctionnés par un zéro à l'épreuve de contrôle continu du bac après le blocage de leur établissement le 20 janvier dernier. Nayel, un élève en première générale, en a fait les frais. Il assure avoir dû renoncer à se présenter alors que son lycée était bloqué par des dizaines d'opposants. "C'était la pagaille, certains escaladaient des barricades pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et aller passer les épreuves", confie-t-il à l'AFP. Avec d'autres jeunes dans le même cas que lui, il écrit ensuite au proviseur pour expliquer qu'il a été dans l'incapacité de composer.

Convoqué quelques jours plus tard dans son bureau, il est accusé de faire partie des bloqueurs, ce qu'il réfute. Une session de rattrapage a eu lieu, mais Nayel, comme une dizaine d'autres jeunes, n'a pas été convoqué. "Pour la majorité d'entre nous, c'est l'incompréhension", affirme-t-il. "D'autant plus que certains 'bloqueurs' ont, eux, été invités au rattrapage". Inquiets et en colère, certains parents ont donc décidé de se mobiliser en se regroupant et indiquent à France 3 Nouvelle-Aquitaine qu'ils porteront plainte auprès du tribunal administratif si le proviseur ne revient pas sur ses positions.