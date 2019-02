BalanceTonPou : une maman appelle à chasser "tous en même temps" ces vilains parasites de la tête des enfants

En lançant cette croisade, Aline Baudry-Scherer a juste voulu "d-é-d-r-a-m-a-t-i-s-e-r" la situation, avec humour. Elle a créé pour l'occasion un blog dans lequel les parents peuvent échanger. Elle y met également à disposition des visuels et un message type à partager et diffuser dans les écoles, aux recteurs académiques et aux maires, pour que son initiative soit connue de tous. "Il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est quand même très embêtant quand ses trois enfants en sont couverts, sans compter les têtes à poux", poursuit-elle.





"J'ai beaucoup râlé, je me suis souvent fait maudire pour être celle, dans la famille, par qui les poux arrivaient. J'ai assuré à mes enfants qu'il n'y avait rien de plus joli qu'une coupe très courte, j'ai lavé des tonnes de draps, de manteaux, de coussins, de serviettes... Mais rien n'y a fait. Peut-être aurait-il fallu alerter les pouvoirs publics par un biais officiel, mais je ne sais pas trop quel est ce biais officiel, raconte encore la jeune femme. Il existe pourtant une solution simple : s'occuper de ce problème de santé publique, ou en tous cas d'hygiène publique, tous et toutes en même temps".





Car c'est bien là que le bât blesse. "Je ne crois pas à l'idée que seuls certains parents traitent leurs enfants. Je pense que tout le monde le fait, mais pas en même temps", souligne la jeune mère de famille. Or on sait bien qu'il suffit d'un pou sur une seule tête pour avoir tout à recommencer". D'où cette idée toute simple de passer à l’attaque au même moment, les 2 et 3 mars. Et d'en remettre une couche lorsque les lentes ont éclos une semaine plus tard, les 9 et 10 mars.