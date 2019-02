Barbie bientôt en fauteuil roulant : les jouets inclusifs, gadget marketing ou vrai éveil à la différence ?

Les temps changent, les mentalités évoluent et c'est tant mieux : pour son soixantième anniversaire, Barbie fait peau neuve et surtout, devient plus inclusive, étendant sa collection Fashionistas avec deux figurines inédites, une en chaise roulante et l'autre arborant une prothèse amovible à la jambe. Mattel, la marque commercialisant la célèbre poupée, se fend d'ouverture d'esprit dans un message posté sur Instagram : "Depuis des années, cette collection a évolué pour refléter le monde qui entoure les filles. Nous sommes heureux que notre collection soit la plus diverse et la plus inclusive ligne de poupées du monde", clame-t-elle. Les nouvelles figurines devront arriver à la fin de l'année 2019.





Alors, oui, certes, du point des adultes, pas de doute, c'est un progrès en termes de représentation, un éveil à la tolérance pour leurs bambins... Mais quid des enfants ? Qu'en pensent-ils foncièrement ? "Une figurine représentant une personne handicapée reste un bon moyen pour eux d’intégrer la notion du handicap comme quelque chose qui existe, commente le pédopsychiatre Stéphane Clerget, sollicité par LCI. Au début, cette différence pour l’enfant est comme la différence de couleur de cheveux : "le handicapé est sur sa chaise parce qu’il ne peut pas marcher", se dit-il. Sur le plan émotionnel, l’enfant dans son jeu va l’intégrer comme une caractéristique parmi tant d’autres. Ce qui est intéressant, c’est qu’effectivement cette représentation habitue les enfants à la normalité de cette apparence. Pour eux, c’est minoritaire mais c’est normal : ce n’est pas quelque chose de forcément inquiétant. Ainsi, lorsque l’enfant croisera des enfants handicapés ou s’il le devient lui-même, il sera dans une forme d’acceptation, dans une intégration de ces personnes à sa vie sociale."