Les bons conseils pour aider son bébé à trouver le sommeil

Première difficulté, on est souvent stupéfait de voir son nourrisson bon pied, bon oeil, à 3 heures du matin, alors que nous, on est plongé dans un sommeil profond et on aimerait bien le rester. La raison est simple : le nourrisson ne fait pas la différence entre le jour et la nuit, il se réveille juste quand il a faim. "En moyenne, il va dormir 16 à 17 heures sur 24 heures. L’hormone de croissance étant sécrétée pendant le sommeil, il est important qu’un bébé puisse dormir autant qu’il le veut", indique le Réseau Morphée sur son site. Inutile donc de tenter de le réveiller durant la journée pour essayer de le caler", ce serait peine perdue.





Car ce n'est que vers 4 mois qu'il est prêt pour une nuit complète : certains (dont les parents sont bien chanceux) dormiront de 8 à 9 heures, quand d’autres seront plus lents à trouver leur rythme. En attendant ce moment, voici ce que vous pouvez faire pour aider votre bébé à faire peu à peu la différence entre le jour et la nuit.





• Pendant la journée, stimulez-le. Sortez vous promener avec lui et, lors des siestes, laissez les rideaux ouverts et ne vous empêchez pas de faire un peu de bruit. Vous pouvez aussi le faire dormir dans un autre lit que celui qu’il occupe la nuit.

• La nuit, faites-le dormir dans le noir et privilégiez le calme lorsque vous le nourrissez. Tamisez la lumière et essayez de ne pas lui parler pour ne pas le stimuler. Par ailleurs, changez-lui sa couche uniquement si c’est nécessaire.