Imposer le véganisme à son enfant pourrait bientôt s'apparenter à un délit en Belgique

Le professeur Georges Casimir, pédiatre à l’Hôpital des enfants de Bruxelles et rapporteur de la commission nommée par l’Académie royale de médecine, considère même qu’imposer un régime aussi strict à son enfant peut s’apparenter à des mauvais traitements : "Lorsqu’on est enfant, le corps fabrique notamment des cellules cérébrales. Cela implique des besoins plus importants en protéines et acides gras essentiels. Le corps ne les produisant pas, il faut les lui apporter via les protéines animales", déclare-t-il dans le quotidien belge. Avant de conclure : "Certains développements doivent se faire à un moment précis de la vie et s’ils ne se font pas, c’est irréversible. On doit expliquer aux parents avant de contraindre, mais on ne peut plus tolérer cette mise en danger".



Et que dire des carences nombreuses observées avec ce type de régime ? Les médecins pointent notamment des insuffisances en vitamine B12, vitamine D, calcium, fer, zinc, ou iode, essentiels pour la croissance des enfants, "ce qui nécessiterait des supplémentations et des contrôles fréquents, passant notamment par des prises de sang régulières". Ce qui est inconcevable pour les Sages de l'Académie royale de médecine, qui trouvent "anormal de devoir médicaliser un enfant né en bonne santé". "Ce concept d'alimentation s'apparente à une forme de traitement qu'il n'est pas éthique d'imposer à des enfants", stipule leur avis. Résultat, Bernard Devos, le délégué belge aux droits de l’enfant, réfléchit désormais à un possible retrait de la tutelle "à des parents qui s'obstineraient à faire suivre ce régime à leurs enfants".