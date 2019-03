Peut-on apprendre à son enfant le sens de l'humour ?

La période CP (6-7 ans) permet de s'initier à cette forme d'humour jouant de la métaphore. La psychanalyste recommande aux parents, de ce point de vue, de lire ou faire lire à leur enfant les livres de Roald Dahl ou La belle lisse poire du prince de Motordu, de Pef, autant "d’excellents moyens de l’acquérir dans le plaisir et le rire."





Il y a aussi un humour de cour de récré qui échappe aux parents, rappelant à l'enfant qu'il existe plusieurs formes d'humour, notamment celui qui se pratique à la maison et celui dont on use seulement avec ses amis : "Un parent n'est pas un ami avec lequel on fait des blagues et, de manière générale, les adultes qui jouent aux enfants mettent mal à l'aise leurs propres enfants, considère Alain Sotto. Il ne faut jamais oublier qu'à cet âge-là, l'humour est avant tout générationnel, et qu'il s'apprend au contact des amis et non plus avec les parents. Par ailleurs, "lorsqu'ils ont appris à lire et à écrire, les enfants aiment les jeux de mots, comme les blagues, les calembours, les devinettes ou les jeux de mots", ajoute le psychopédagogue. "C'est l'introduction à un humour subtil : avoir la maîtrise du langage leur permet de pouvoir le détourner et donnant lieu ensuite à d'autres formes d’humour plus complexes, arrivent vers 10-12 ans, comme l’ironie."