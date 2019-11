Bonbons régionaux, outils ou même chaussettes : les calendriers de l'Avent les plus insolites

Environ douze millions de calendriers de l'Avent sont vendus chaque année. Et dans le lot, de plus en plus sont particulièrement originaux. A quelques jours de l'ouverture de leurs premières fenêtres, le JT de 13 heures de TF1 en a fait une sélection ce jeudi. Et il y en a vraiment pour tous les goûts.

Un premier pour ravir les amateurs de sucreries : il contient des confiseries régionales, des Bergamotes de Nancy aux Bêtises de Cambrai, en passant par les Cannelés de Bordeaux. Toujours au rayon terroir, un calendrier spécial fromages, dont la sélection a été faite par un maître affineur. A noter qu'il est livré en deux fois afin que la Tomme de Savoie ou le Camembert de Normandie conservent toute leur fraîcheur.