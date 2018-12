Bonne année 2019 : 10 citations pour réussir (à coup sûr) vos voeux par SMS ce soir

"Santé, bonheur et prospérité en 2019"... si vous souhaitez éviter le très conventionnel message sur vos cartes de voeux, voici quelques propositions piquées aux auteurs, aux proverbes et autres blagues d'anonymes. Il y en a pour tous les destinataires : humour, amour, épicurisme, résolutions. Retrouvez ci-dessous notre Top 10 et pour aller encore plus loin dans l'art de fêter les voeux, on a demandé les conseils d'un spécialiste en la matière.





Professeur de savoir-vivre, Sébastien Talon nous explique ici les règles à respecter selon que vous vous adressez à votre patron, à votre client, le ton à adopter, etc... A regarder impérativement avant d'appuyer sur "envoi" ou de cacheter l'enveloppe (oui parce que la carte de voeux n'est pas morte).