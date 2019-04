"Braille Bricks" : le beau projet de LEGO pour les enfants aveugles et malvoyants

Voilà un nouveau concept qui pourrait bien faire des heureux parmi les enfants aveugles et malvoyants. La marque danoise LEGO a décidé de lancer, via sa fondation, ses premières briques en braille. Ce projet, nommé LEGO Braille Bricks, a été dévoilé le 24 avril à Paris en présence de Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat au Handicap. Car plus qu'un jeu, ces éléments de construction ont aussi et surtout une valeur pédagogique puisqu’ils sont censés aider ces enfants à apprendre plus facilement l’écriture braille.





Une innovation accueillie avec bonheur par Philippe Chazal, le trésorier de l'Union européenne des personnes aveugles : "Avec les milliers de livres audio et de programmes informatiques disponibles aujourd’hui, de moins en moins d’enfants apprennent à lire le braille, regrette-t-il. Ceci se révèle particulièrement critique lorsque l’on sait que les utilisateurs du braille sont souvent plus indépendants, possèdent un niveau d’éducation supérieur et accèdent à de meilleures opportunités d’emploi".