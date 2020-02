Leur bébé régurgite un ver de plusieurs centimètres : des parents déposent plainte contre le lait Gallia

"J’ai pris une loupe pour regarder. Cette bestiole faisait 6-7 cm et bougeait encore !", a précisé la mère au commissariat. Selon sa déposition, "le ver a été analysé et l'hôpital a conclu à un ver parasitaire" qui "n'a pas été créé" par l'organisme de l'enfant.

Tout commence en novembre 2019. Ylonna, trois mois et demi, a une forte fièvre : sa température a grimpé à 41°C. Affolée, la mère de la fillette l'emmène aux urgences où elle subit divers examens, mais aucune bactérie n'est détectée dans son sang. De retour à la maison, son état ne s'améliore pas, et quelques jours plus tard, l'assistante maternelle découvre effarée que le bébé a régurgité un ver.

Inquiets, les parents vont chercher à obtenir des réponses et découvrent qu'une autre famille est dans le même cas. "Des parents habitant les Landes ont vécu la même situation avec leur bébé, à la différence qu'eux ont trouvé la larve vivante flottant dans le biberon", a affirmé la plaignante citée dans le quotidien régional.

Plus récemment, c'est une mère de famille du Puy-de-Dôme qui a raconté avoir fait cette découverte peu ragoûtante en préparant le biberon de son fils de 2 mois et demi. Elle a rapporté auprès de France Bleu avoir trouvé le 10 février dernier un petit ver noir dans la boîte de Gallia de son bébé : "Quand j'étais en train de le préparer, j'ai vu un point noir à la surface, ça m'a interloquée. Après je l'ai vu se déplacer et, comme il y a quelques semaines j'avais lu qu'il y avait un ver qui avait été retrouvé dans le lait, j'ai fait à ce moment-là le rapprochement et comme c'était la même marque, j'ai tout de suite pensé à une larve, un ver..."