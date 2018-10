Jouets, vêtements, écharpe de portage, arbre : pour être original, pensez aux cadeaux de naissance écolos !

Dans l'idéal, quand on est parents, on aimerait bien arrêter de se ruiner dans des vêtements de marque faits au Bangladesh ou à Taïwan. Et ça tombe bien, les concepts-store éthiques à l'attention des tout-petits fleurissent sur Internet. A l'image de Cha bada bada, qui propose des articles de puériculture, linge de lit et objets de décoration, en cotons biologiques et encres non nocives. Derrière ce label, il y a Charlotte alias "Cha", qui en 2007, après une formation en graphisme et illustration, et en passionnée de couture, comme "sa maman", conçoit une ligne d’accessoires textiles pour femmes et enfants. Trois ans plus tard, la marque se recentre sur l’univers enfant et une première collection en coton biologique voit le jour à Noël 2011 avec 8 références, le catalogue en compte une quinzaine aujourd’hui, dont une gamme de langes et des séries limitées d’accessoires déco. La créatrice réalise elle-même certains des produits et le reste est fabriqué dans un atelier de couture social du Val d’Oise.





Comptez de 8 € le bavoir à 60 € le coffret de naissance Lapinous (photo ci-dessous).