Chocolats, thé, bière et fromages : les adultes aussi ont le droit d'avoir leur calendrier de l'Avent !

NOËL - Autrefois réservés aux enfants, les calendriers de l’Avent pour adultes se sont largement démocratisés ces dernières années jusqu'à devenir un véritable phénomène de mode. En témoignent les innombrables calendriers beauté, ou ceux dédiés aux gourmands avec thés, confitures, bières, voire même fromages. LCI vous a concocté une petite sélection.

C'est presque devenu un rituel. Chaque année en novembre - voire avant pour les plus accros - les fashionistas se poussent du coude pour avoir LEUR calendrier de l'Avent beauté. Il faut dire que la plupart des marques s'y sont mises, proposant maquillage, produits de soins, ou encore vernis à ongles, dans de jolis écrins en édition limitée. Même chose pour les gourmets qui se délectent à l'avance à l'idée d'ouvrir leurs 24 petites cases, remplies de thés, de chocolats, de bières, voire même de fromages. Pour vous aider à vous y retrouver, et ne pas avoir de mauvaises surprises, certains calendriers ne proposant que 12 cases, LCI a sélectionné ceux qui nous ont semblé les plus intéressants en terme de contenus, et s'adressant à tous les budgets, avec des coffrets allant de 15,90 € à 120 €.

Calendriers de l'Avent Beauté

Si vous êtes accro à la beauté avec un grand B et que vous n'avez pas un gros budget à y consacrer, optez pour les calendriers Sephora. Cette année, l'enseigne en propose trois pour des prix allant de 29,99 € à 89 €. Le calendrier Frosted Party Treasures qui renferme des produits Sephora Collection de maquillage, de soin, de bain et d’accessoires est proposé à 49,99 €. Calendrier de l'Avent Sephora Frosted Party Treasures. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 49,99 €

Pour les fans de maquillage, et celles qui rêvent d'avoir le teint de Gigi Hadid, le calendrier NYX Professional Makeup en édition limitée rassemble 24 produits grandeur nature pour les lèvres, les yeux et le visage. Calendrier de l'Avent Love Disco. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 55,90 € au lieu de 79,90 €.

Pour toutes celles qui veulent prendre soin de leur peau avant l'hiver, voici le calendrier qu'il vous faut. Pour la quatrième année consécutive, Birchbox a soigneusement sélectionné des incontournables dans l’univers du soin et du maquillage : 25 produits choisis avec soin parmi des marques venant de tous les horizons (Caudalie, Rituals, Kérastase, Redken, Bioderma...). Calendrier de l'Avent Birchbox "Make a wish", disponible sur le site. Prix : 59 €

Quant à la marque Rituals, comme chaque année elle propose un calendrier assez spectaculaire, en forme de sapin de Noël. A l'intérieur de ce beau coffret, vous retrouverez 24 produits de soins : crème hydratante pour le corps ou pour les mains, gommage corporel, mousse de douche, brume parfumée... Calendrier de l'Avent Rituals. Disponible en exclusivité sur le site et chez Sephora. Prix : 59,90 €

Comme chaque année, le calendrier Clarins fait la part belle aux soins pour le visage et le corps, mais vous y trouverez aussi quelques produits de maquillage. Son prix est un peu élevé, mais au vu de son contenu, on comprend pourquoi : tous les produits best-sellers de la marque y sont représentés, certains en grand format. Calendrier de l'Avent Clarins - Édition Limitée spécial Noël. Disponible en boutique, dans les Spa by Clarins, Galeries Lafayette, Printemps, Sephora, Nocibé et sur le site. Prix : 115 €

Chez The Body Shop, trois calendriers sont disponibles, pour satisfaire tous les budgets, avec des produits de beauté gorgés d'ingrédients inspirés par la nature. Pour lequel allez-vous craquer ? Si le calendrier Découverte (50 €) ne contient que des miniatures, le Classique (85 €) propose quelques produits en taille normale et l'Ultime (120 €), 14 produits en grand format, parmi les gammes exclusives, ce qui explique son prix élevé. Calendrier de l'Avent Body Shop Classique. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 85 € (valeur : 150,50 €)

Calendriers de l'Avent Bières et Fromages

Une Petite Mousse voit les choses en grand cette année et propose deux calendriers de l'Avent composés à 100% de bières artisanales. Une cousine fervente patriote ? Offrez le calendrier bières artisanales françaises. Un amoureux grand baroudeur ? Optez pour le calendrier bières du monde. Calendrier Une Petite Mousse. Disponible en ligne. Prix : 69,99 €

Les gourmets en rêvaient, la Box Fromage l’a fait : le premier calendrier de l’Avent aux fromages, confectionné par le meilleur ouvrier de France. Médaillé au Guinness des records, élu champion du monde des fromagers, Bernard Mure-Ravaud a préparé un assortiment des meilleurs fromages, sélectionnés et affinés avec le plus grand soin. 1,2 kg de fromage réparti en 24 portions et emballé dans un beau coffret en bois. Livré en deux fois, il arrivera frais dans les boîtes aux lettres en 24h grâce au service Chronofresh. Calendrier de l'Avent Cheesy Christmas. Disponible en ligne. Prix : 59,99 €

Calendriers de l'Avent Bougies

Le calendrier de l'Avent Yankee Candle vous permettra de patienter jusqu'au 25 décembre, en allumant chaque jour une bougie parfumée aux senteurs de Noël : pain d'épices, cacao, cannelle, feu de bois... A l'intérieur, vous y trouverez 1 photophore en verre, 12 bougies votives et 12 lumignons. Calendrier de l'Avent Deluxe Yankee Candle. Disponible sur le site. Prix : 39,95 €

Pour les nostalgiques des Noël provençaux, le calendrier Durance reprend les produits les plus emblématiques de la marque : bougies parfumées aux senteurs variées et cosmétiques en taille voyage… mais aussi des petits savons et des produits de soin pour le corps. Calendrier de l'Avent Durance. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 49,90 €

Calendriers de l'Avent Gourmands

Le père Noël n’a pas oublié non plus de faire plaisir aux becs sucrés avec des calendriers signés par les grands noms de la pâtisserie et de la chocolaterie comme Pierre Hermé (62 €), la Maison du Chocolat (45 €), Fauchon (35 €) ou Angelina (29,90 €), mais aussi des petits nouveaux comme le Chocolat des Français qui dévoile cette année un calendrier au format géant 100% made in France. Tous les matins vous piocherez parmi une sélection gourmande de délicieuses bouchées au chocolat : ganache fondante, palet d’or, praliné au chocolat au lait et sel de Guérande, caramel cro­quant … De quoi vous faire tomber du lit ! Le SUPER calendrier de l'Avent du chocolat des Français. Disponible sur le site. Prix : 29 €

Mais le calendrier de l’Avent ne se limite plus au chocolat et se décline aussi en thés et tisanes pour les amateurs d’infusions. Et ça tombe bien car la Compagnie Coloniale, la plus ancienne marque de thé française (170 ans cette année !) en propose un cette année tout de noir et or vêtu, avec une sélection de 24 thés nature, épicés, fleuris, ou fruités, en sachet berlingot. Calendrier de l'Avent Compagnie coloniale. Liste des points de vente sur le site. Prix : 24 €

Quant à la maison Dammann Frères, elle propose de démarrer l'année 2019 en douceur avec un calendrier de l'Après : deux semaines avec chaque jour un thé, une tisane, un rooibos ou un mélange à savourer, en sachet cristal. Calendrier de l'Après Dammann Frères. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 16 €.

Pour faire face aux froides journées d'hiver, quoi de mieux que de commencer la journée avec un bon petit déjeuner. Avec le calendrier de l’Avent Bonne Maman, vous vous régalerez avec 23 petits pots de confitures et de miels et une surprise exclusive le 24 ! Calendrier de l'Avent Bonne Maman. Disponible en ligne. Prix : 29,90 €

Pendant ce temps, les gourmets suivront les lutins du Roy René qui ont investi le train de Pignes pour distribuer dans tous les villages leurs douceurs de Noël. 24 cases pour découvrir ou redécouvrir le meilleur des confiseries de Provence : calissons d’Aix, nougats blancs et noirs de Provence, olivettes, pâtes de fruits, caramels...

Calendrier de l'Avent Le Roy René. Disponible sur le site. prix : 15,90 €