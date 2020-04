Cantines scolaires : ce qui se profile pour le déjeuner des enfants après le 11 mai

Dans certaines communes, "la cantine de l’école sera en mesure de respecter les règles sanitaires" et pourra donc y accueillir les enfants pour le déjeuner. Mais, parfois, on demandera aux élèves de venir à l’école avec leur repas déjà préparé. Cela se décidera école par école", a précisé le ministre de l'Education nationale. La possibilité pour les enfants de pouvoir déjeuner à l’école est "fondamentale", a insisté Jean-Michel Blanquer. Car le gouvernement "n’encourage pas une reprise par demi-journée. Il faut que les enfants puissent venir une journée entière pour ne pas avoir le problème des transports notamment", a-t-il ajouté.

Du côté de la restauration collective, on travaille aussi d'arrache pied pour que les élèves puissent prendre leur repas dans les meilleures conditions sanitaires. Ainsi le groupe Elior planche sur "une restauration traditionnelle en self, préparée sur place ou via ses cuisines centrales, avec mise en place de consignes de sécurité strictes et offre simplifiée. "Le flux d'élèves est organisé par un marquage au sol et par le personnel. L'amplitude horaire élargie doit aussi permettre de mieux réguler le trafic et de n'occuper qu'une place sur deux", a indiqué son directeur général, Philippe Guillemot , dans Les Echos.

D'autres offres sont aussi envisagées comme le panier-repas mangé en salle de classe, voire des pique-niques pris en extérieur.