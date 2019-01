Carpaccio pour les femmes, tartare pour les hommes : le sexisme se cache aussi dans notre assiette

Mais comment expliquer que ces stéréotypes perdurent ? "Tout simplement parce qu'on continue de ne pas élever les filles et les garçons de la même manière, et ça se traduit aussi dans l’assiette", répond la psychanalyste Caroline Weill. "Vous avez certainement déjà entendu cette phrase quand vous étiez enfant : "Finis ton assiette !". Et bien, elle s’adresse en général plus particulièrement aux garçons qu’aux filles. On va trouver beaucoup plus naturel de nourrir davantage un garçon parce qu’on lui prête des besoins physiologiques plus importants. De plus, le petit garçon est élevé avec beaucoup moins de frustrations que la petite fille. On va lui laisser manger à peu près tout ce qu’il veut, alors que la fille, dès le plus jeune âge, on lui apprend la privation, comme on lui apprend à manger plus délicatement, parce que elle est davantage élevée dans l'idée de plaire".





Et donc de répondre à des canons de beauté. "La presse féminine véhicule en effet toujours cette idée de minceur, qui est associée à la viande blanche, au poisson, aux légumes, des 'aliments lights', tandis que les hommes vont garder traditionnellement l’idée que la viande rouge est synonyme de force et de virilité", avance la psychanalyste. "Ce qui se répercute sur la façon dont les femmes vont cuisiner. On assiste ainsi à quelque chose de nouveau : de plus en plus dans les couples, l'homme et la femme ne mangent pas le même plat. Ces dernières vont se cuisiner une plus grande assiette de légumes vapeur tandis qu’elles vont continuer à servir à l’homme ce qu’il aime, toujours dans un désir de lui plaire", continue-t-elle.





Résultat, la séduction influe sans conteste sur le choix de l'assiette. Un exemple, parmi tant d'autres, est bien révélateur de ce conditionnement : les femmes vont toujours commander une viande plus cuite que les hommes ! "Imaginez une femme demander une viande très saignante, voire bleue. Elle va immédiatement être associée à une carnivore, et donc à un fantasme de dévoration, ce qui ne peut qu'effrayer les hommes. Un conditionnement inconscient qui oblige encore beaucoup de femmes à se rendre à un dîner amoureux, non pas pour se faire plaisir mais pour ne pas faire d’erreur", conclut Caroline Weill.