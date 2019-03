Ces solutions contre les cartables trop lourds peuvent-elles soulager le dos de votre enfant ?

Passer au tout numérique, voilà bien une autre recette miracle qui fait florès aujourd'hui dans les écoles pour alléger le poids des cartables. Une tendance "feignante" pour Rodrigo Arenas, qui met en avant ses limites. "C'est plus facile de distribuer des tablettes que de doubler les livres, puisque les programmes changent régulièrement. Sauf qu'on prend le problème à l'envers, le choix de l'outil dépendant grandement de l'enseignant. Certains miseront sur l'outil numérique car ils seront plus à l'aise pour le manier, quand les plus réfractaires - et ils sont nombreux - garderont coûte que coûte le papier. Résultat, on sait que certaines écoles sont équipées de tableaux numériques et que les enseignants ne les utilisent pas, parce qu'il y a un problème de formation ou de résistance face à cet outil."





"Il y a aussi cette idée que si les gamins vont sur le numérique, ils vont arrêter de lire. Or, on sait aujourd'hui, les études le disent, que les enfants ne lisent pas moins parce qu'ils utilisent le numérique. Donc il y a une confusion entre l'équipement et l'usage, reconnaît le resposnable de la FCPE. Ensuite, il y a aussi une question budgétaire. En fonction de la richesse des collectivités territoriales, les taux d'équipement des établissements seront plus ou moins bien adaptés et modernes".