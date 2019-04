Cette maternité de Grenoble permet aux jeunes parents de dormir dans un lit double

Comme à la maison. Depuis le début du mois, le Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (GHM) a décidé de lancer une opération un peu spéciale pour satisfaire les parents. La maternité a ainsi mis en place dans deux de ses chambres des lits doubles. Le but ? Accueillir les parents afin qu'ils connaissent ensemble les premières joies de la maternité et de la paternité, le papa n'étant plus contraint de dormir dans des conditions inconfortables ou de rentrer au domicile familial durant la nuit.





Une initiative relayée par France Bleu Auvergne-Rhône-Alpes qui a tout de suite trouvé écho auprès des parents, explique une sage-femme du service. "On a fait la surprise à la première maman qui a utilisé le lit double, on avait installé des ballons dans la chambre. Quand elle est arrivée, elle a pleuré de surprise. C'était génialissime. En plus, le couple habitait loin, à l'Alpe-d'Huez, donc ils étaient vraiment ravis", explique-t-elle au quotidien régional.





Si l'initiative peut paraître simple sur le papier, elle a demandé quelques efforts pour le corps médical, à comment par des ajustements techniques (déplacement autour de la mère) ou de discrétion (lorsque les deux parents sont présents dans la pièce, par exemple).