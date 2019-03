Cheese Challenge : jeter du fromage au visage de son bébé, le nouveau défi idiot des réseaux sociaux

C'est toujours le même refrain... Il a suffi d'une simple vidéo, d'un nombre incommensurable de visionnages, de milliers de "j’aime" et de partages, pour qu'un phénomène devienne viral et se transforme en tendance. On ne compte plus les défis, plus ou moins idiots, lancés sur les réseaux sociaux, à l'image cet été du #InMyFeelingsChallenge, qui consistait à se filmer en train de danser au côté d’une voiture en marche (voir la vidéo en tête de cet article). Depuis quelques jours, c'est le "Cheese Baby Challenge" qui "enflamme" le web. L'idée consiste cette fois à demander à un enfant de dire "Cheese" pour une photo… avant de lui lancer une tranche de fromage au visage.