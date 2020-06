Chômeuse, Véronique a gagné deux fois au loto : "Je ne suis pas plus ni pas moins heureuse qu'avant"

Douze ans plus tard, le sens des réalités et une certaine "conscience de classe" n'ont pas disparu. Véronique estime en effet que l'on peut changer sa vie sans que l'on ne change vraiment soi-même. Il lui reste ainsi près de 13,5 millions d'euros sur les 15 millions remportés à l'époque. Et quand on lui pose la question de savoir si elle est plus heureuse qu'avant, Véronique répond simplement :" Pas plus, pas moins". "Oui, l'argent rend heureux car on peut faire ce que l'on veut", admet-elle. Avant d'ajouter : "Mais si on est déjà heureux dans sa vie en ayant le minimum que l'on avait déjà avant...".

De son côté, son mari, pour conserver l"adrénaline de l'instant" du tirage, continue de jouer régulièrement au loto. Il a même gagné 20.000 euros il y a peu...