Cinq conseils pour sensibiliser ses enfants à l'écologie

Pour inculquer à votre enfant l'amour de la nature, il s'agit finalement, et avant tout, de l'éveiller le tôt et le plus possible à son environnement. Nul besoin de l'emmener à l'autre bout du monde pour lui prouver la beauté de notre planète. L'observation, le goût et le toucher de la nature que ce soit dans votre jardin, dans le parc du coin de la rue, en forêt ou à la campagne est déjà une aventure en soi. Même si, bien sûr, découvrir de multiples paysages (mer, montagne, plaines, forêts, lacs, etc.), ne peut que lui faire réaliser la richesse de notre habitat et sa fragilité. L'évasion et l'apprentissage par les films et les livres constitue d'autre part un très bon outil pour lui ouvrir les yeux sur les problématiques qui se posent aujourd'hui quant à la santé, aujourd'hui menacée de la Terre.