Cinq études qui montrent combien les "1000 premiers jours" d'un enfant sont décisifs

DÉVELOPPEMENT - Emmanuel Macron lance ce jeudi la "commission des 1.000 premiers jours", afin de répondre aux questions que les parents des enfants en bas âge se posent. Une initiative qui rappelle que effectivement, tout se joue avant la maternelle. La preuve en cinq études.

Emmanuel Macron lance ce jeudi la "commission des 1.000 premiers jours", présidée par le psychiatre Boris Cyrulnik, qui aura pour mission d'élaborer un plan répondant aux nombreuses questions que se posent les parents des enfants en bas âge. Ce concept des "1000 premiers jours de l'enfant", fondé sur un rapport publié par l'OMS, existe depuis plusieurs années. Et comme l'intitulé l'indique, l'objectif consiste à accompagner un nouveau-né et ses parents jusqu'à l'âge de deux ans et demi environ - notamment avec des services et conseils en matière de nutrition, de prévention contre les perturbateurs endocriniens, d'acquisition du vocabulaire, d'exposition aux écrans... Il s'agit donc de surinvestir cette période où, pour citer le chef de l'Etat, "beaucoup se joue".

Une initiative qui rappelle qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient. Et donc qu'un adulte ne sait pas toujours tout sur le développement du nouveau-né. Voici cinq études qui permettent de voir combien cette période est fondatrice.