Comme un parent sur sept, regrettez-vous le prénom de votre enfant ?

Si certains enfants n'aiment pas leur prénom, leurs parents peuvent aussi être dans ce cas ! D’après une enquête menée par le site Internet ChannelMum.com auprès de 2000 Britanniques, un parent sur sept regretterait le prénom qu'il a choisi pour son enfant.





Mais pourquoi ? Si on détaille ce sondage, parmi ces parents pleins de regrets, un sur cinq trouve que le prénom choisi est devenu trop populaire, et un sur dix se dit refroidi par le fait qu’une célébrité ait choisi le même pour son enfant. Un des parents interrogés a ainsi déclaré craindre d'avoir commis une erreur après avoir nommé son enfant George car son entourage pensait qu'il avait voulu "copier" le prénom de l’enfant du prince William et de Kate Middleton, alors que son fil était né des mois avant le "royal baby".