Commémorations du 13-Novembre : comment parler de tels événements traumatiques avec ses enfants ?

Depuis, l'actualité ne cesse de questionner chacun d'entre nous sur la notion de traumatisme, encore récemment après l'attaque à la mosquée de Bayonne fin octobre ou la tuerie à la Préfecture de police de Paris au début du même mois. Et souvent, en tant que parent, on se demande quelles conséquences ce climat anxiogène peut avoir sur nos enfants. Comment faut-il aborder ce sujet difficile avec eux ? Le pédopsychiatre Jacques Dayan et le psychologue Jean-Luc Aubert, créateur de la chaîne YouTube "Questions de psy" , nous éclairent.

Concrètement, si les parents souhaitent parler de ces événements, il est important, selon Jacques Dayan, de le faire avec des mots simples, adaptés à chaque âge. "On ne dira pas les mêmes choses à un enfant de 8/9 ans qu'à celui de 2/3 ans, indique-t-il. Le plus simple, c'est de créer la discussion en posant des questions. Par exemple : 'Ils ont dit quoi les copains à l’école, et les professeurs ? Et toi, tu en penses quoi ?' Cela permet de voir comment votre enfant ressent les choses", souligne le thérapeute, qui déconseille par ailleurs de laisser la télévision tourner en boucle en pareil cas, pour ne pas risquer d'amplifier l'inquiétude.

"Même si on ne parle pas de ces événements avec son enfant, notre façon de réagir, notre façon d'accorder de l'importance à ce qui se passe, même de façon implicite en s'énervant, en criant, en montrant une émotion, peut avoir un impact", prévient d'emblée Jacques Dayan, selon qui jusqu'à l'adolescence, l'attitude des parents est "un filtre et en même temps un cadre dans lequel l'enfant se construit"." Le problème, c'est que cette part spontanée, de fait incontrôlable, peut parasiter la part volontaire, celle dans laquelle les parents tiennent un discours réfléchi. Le plus difficile est de composer avec elle, car les enfants ressentent beaucoup les émotions", renchérit le pédopsychiatre.

Toutefois, pour Jean-Luc Aubert, "il n'est pas forcément nécessaire d'aller au devant de l'enfant. Comme nous vivons dans un monde hyper-connecté, on peut juste lui demander s'il en a entendu parler. Si ce n'est pas le cas ou s'il ne montre pas une inquiétude particulière, on n'insiste pas. En revanche, s'il pose des questions, il faut y répondre de la façon la plus neutre et la plus sereine possible - c'est le principe de la cellule psychologique - afin de rassurer l'enfant. Comme le parent apparaît comme le protecteur majeur, s'il montre une forme de sérénité à travers ses propos et ses attitudes, cela se passera bien".

"Pour les plus grands, poursuit le psychologue, on va se contenter de décrire la situation en prenant le plus de distance possible. On peut aussi faire un peu d'histoire, en se servant notamment de l'exemple des guerres de religion. Pour les plus petits, il est nécessaire d'appuyer sur le fait que très peu de personnes sont à l'origine de ce genre d'événements, et j'insiste sur le 'très peu'. Car ce sont des mots qui parlent au jeune enfant", poursuit le psychologue.