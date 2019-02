Comment élever ses enfants sans l'aide de l'autre ? 5 conseils pour parents solos

"Comme dans tout changement de vie, il y a une période d'adaptation qui est nécessaire", affirme tout de go Valérie Roumanoff. "Il est donc normal de perdre son calme, de se sentir débordé, perdu, déboussolé. Mais comme on a déjà tendance à culpabiliser, il ne s'agit pas d'en rajouter une couche. Vous allez donc être amené à affronter différentes situations, mais sachez que des solutions existent pour les affronter".





• Si on perd son calme avec ses enfants

"En tant que parent solo, on peut avoir peur de manquer d'autorité et devenir plus dur qu'avant pour compenser l'absence de l'autre parent. Quand on s'énerve, quand on perd le contrôle, quand on ne réagit pas de manière juste, il est très utile de s'excuser", répond l'auteur. "Les tout petits enfants peuvent comprendre qu'on regrette ce qui s'est passé si on leur parle calmement et avec des mots simples".





• Si on veut s'affranchir de la "charge mentale"

Penser à tout, tout le temps, c'est le quotidien de beaucoup de parents, mais quand on est seul, cette charge s'alourdit forcément. Car même si on n'était pas aidé en couple, on avait au moins l'espoir de l'être à un moment ou à un autre. Pour y remédier, Valérie Roumanoff conseille de lister, dans un premier temps, tout ce que l'on a à faire, et de transformer certaines tâches en quelque chose de moins contraignant, comme par exemple faire ses courses avec une copine et ses enfants, histoire de transformer ce passage obligé en discussion sympathique et en moment de jeu pour les plus jeunes. Faire participer ses enfants aux tâches ménagères est également une bonne façon de passer du temps de qualité avec eux, affirme l'auteur.





• Si on veut y voir plus clair

"Quand on se sent perdu ou dépassé par les événements ou par des émotions, rien de tel qu'une bonne séance de rangement", dit Valérie Roumanoff. Alors, triez, classez, jetez. "Ces gestes anodins sont porteurs de sens et votre inconscient fera en même temps le tri dans votre esprit".