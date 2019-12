Comment éviter le burn-out parental pendant les fêtes de Noël ? Les conseils d'une "mère épuisée"

Ce concept, quelque peu décalé, a vu le jour alors que sa fondatrice, elle-même mère de 2 enfants, ne se reconnaissait pas dans la parentalité présentée, notamment sur les réseaux sociaux, soit de manière idyllique, soit de façon anxiogène. "Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai découvert qu'on m'avait un peu menti. En tout cas, on avait omis de me dire beaucoup de choses. Je n'étais pas complètement naïve mais j'avais l'impression que les couples qui venaient d'avoir un enfant étaient en plein rayonnement. Sans compter les mamans blogueuses avec leur intérieur parfait ; là où moi, je me suis retrouvé avec un tsunami", explique-t-elle à LCI.

Le sapin, les guirlandes lumineuses, les cadeaux empaquetés... Noël rime pour certains avec magie, mais bizarrement, chez beaucoup de parents, la période évoque surtout les disputes des enfants pour décorer ledit sapin, les heures passées à la caisse des magasins de jouets, ou encore les paquets qu'il faut s'évertuer à cacher pour éviter que le petit dernier ne soit marqué à vie par une découverte prématurée de la vérité sur le Père Noël. Et comme chacun veut tout faire au mieux, ça finit tôt ou tard par exploser. C'est là qu'entre en jeu la start-up Parent Épuisé, la première communauté de parents qui ont décidé de rire de leur condition. Fondée il y a trois ans par l’entrepreneuse Shiva Shaffii, elle compte plus de 400.000 membres et touche plus de 10 millions de personnes par mois sur Facebook . Leur credo : le partage, l'humour et surtout la DÉ-CUL-PA-BI-LI-SA-TION !

On n'oublie qu'en fait, on est deux. Du coup, on reproduit des schémas où le papa n'est pas impliqué. Comme si c'était inné pour la mère. - Shiva Shaffii, fondatrice de Parent Épuisé

Autre constat, Shiva Shaffii s'est rendue compte qu'on ne parlait de la parentalité que sous l'angle des mamans, "ce qui me semble être aussi une des causes du burn-out, car on n'oublie qu'en fait, on est deux, souligne-t-elle. Du coup, on reproduit des schémas où le papa n'est pas impliqué. Comme si c'était inné pour la mère", poursuit la jeune maman, bien décidée désormais à parler des choses qui fâchent. Résultat, en plus de deux newsletters par semaine - une "Baby" (de la grossesse à 3 ans) et une "Kids" de (4 à 10 ans) - évoquant les galères du quotidien, Parent Épuisé propose également des kits de survie, (sorte de petits jeux de cartes anti-impatience à dégainer au restaurant, en voiture...) pour affronter toutes les situations possibles avec les enfants.

Enfin, last but not least, la start-up a confectionné une box spécial Noël, pleine de choses utiles pour préparer des fêtes en famille sans (trop) se prendre la tête ! A l'intérieur, nos divins enfants pourront créer de jolies décorations ("parce que les boules à 20 boules qui pètent au bout de 2 jours, non merci") et nous régaler en préparant des sablés et gougères aux fromages, pendant que les parents réchaufferont leurs pieds dans des chaussettes rennes ultra tendance ("que les enfants vont leur piquer en 2 minutes..."). Pour aller encore plus loin, notre entrepreneuse a accepté de nous livrer trois conseils pour passer haut la main un joyeux Noël.