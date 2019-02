Comment gérer une grand-mère envahissante ?

Ah la relation mère-fille, elle noircit depuis la nuit des temps des milliers de pages dans les romans, tant elle est complexe. Avec un scénario qui peut rapidement tourner au vinaigre quand la fille devient mère, et la mère une jeune grand-mère. Pour Françoise Dorn, la raison est simple : "Quand on devient parent et grand-parent, les rôles de chacun sont totalement remis en cause, et quelquefois les grands-parents sous-estiment les nouveaux parents en pensant qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Ce sont la plupart du temps des grands-mères qui ont l'âme de sauveteuses. Résultat, elles sont incapables d'attendre qu'on leur demande de l'aide et s'imposent sans qu'on les ai sollicitées", décrypte-t-elle.





"Il y a aussi celles, mais c'est plus rare, qui pensent que leurs filles ou belles-filles n'osent pas leur demander de l'aide, et elles arrivent sans prévenir, ce qui évidemment n'est pas très apprécié. Alors, la meilleure façon d’éviter que grand-maman ne s’immisce dans votre vie, c’est de lui en parler avant même la naissance du bébé et d’établir vos limites avec elle afin qu’elle se prépare à les respecter après la naissance", poursuit la psychothérapeute. "Il faut d’abord en discuter avec votre conjoint afin de déterminer ce que vous jugez être vos responsabilités propres, qui ne regardent que vous deux, les parents".