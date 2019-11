Comment les sites de garde pour enfants sont impactés (ou pas) par la grève du 5 décembre

Comment éviter la panique pour les nombreux parents qui, en plus des difficultés rencontrées pour se rendre au travail, risquent de trouver porte close à l’école ? Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir compter sur un proche, ni celle de pouvoir emporter leurs dossiers chez eux, faire appel à une baby-sitter semble être LA solution plébiscitée.

Transports, électricité, hôpitaux.. les appels au blocage s’accumulent pour la mobilisation du 5 décembre. L’éducation nationale n’est pas en reste puisque la quasi-totalité des syndicats appelle à faire grève et commence à s’organiser pour la suite du mouvement.

Ainsi, la plateforme de garde d'enfants Yoopies affirme avoir observé "une hausse de 87% de la demande par rapport à un jeudi normal. Et de 103% en Ile-de-France". Une augmentation qui reflète surtout des besoins ponctuels, à l'image de cette annonce postée sur le site le 14 novembre : "Je recherche une garde ponctuelle pour un enfant de 11 ans le temps de faire le changement entre mon compagnon commençant à 12 h son travail et moi même finissant le mien à 14h30".

D'autres parents cherchent aussi à anticiper, au cas où l'école de leur enfant serait fermée ce jour-là. "A ce stade, les parents pré-sélectionnent et contactent les profils qui les intéressent. Si le blocage de leur établissement se confirme, ils pourront valider la réservation en un clic et ainsi s’éviter la panique d’une recherche de garde à la dernière minute", témoigne Benjamin Suchar, le fondateur de Yoopies. Et pour soutenir les parents en galère, l'entreprise a décidé d'offrir une heure de garde gratuite pour toute réservation le 5 décembre. Pour ceux qui accepteraient une garde partagée, la facture pourrait aussi s'alléger.