Comment réagir quand notre enfant ment ?

Il suffit de parcourir des forums de discussion pour constater l'impressionnant nombre de témoignages laissés par des parents, abasourdis par les mensonges récurrents de leurs enfants, certains mentant comme des arracheurs de dents de façon compulsive : "J'ai un vrai souci avec mon fils de neuf ans", raconte cette mère au bout du rouleau. "Il ment de manière très visible mais il détourne toujours les situations pour s'en échapper, en faisant culpabiliser les autres, en répondant à chaque fois lorsqu'il est confronté à son mensonge : "'J'en ai marre personne ne me croit, tout le monde dit que je mens alors c'est faux'. Je ne sais plus comment faire."





Les mensonges diffèrent d'un enfant à l'autre mais la question de l'adulte reste la même : comment réagir face à un mensonge d’enfant ? "La première question à se poser quand un enfant ment, c’est celle de la fonction que remplit le mensonge" observe Corinne Ehrenberg. "La taille du mensonge compte différemment selon son âge. Quand l’enfant est petit, le mensonge est souvent énorme et fait rire les adultes. Il s’agit dans ce cas d’avoir le tact de ne pas l’humilier et de rétablir la vérité dans une atmosphère affectueuse et non répressive. Quand l’enfant est plus grand, il a en général des raisons de mentir (et de bonnes raisons de son point de vue à lui). À charge pour le parent, de prendre en compte les raisons qu’a l’enfant de mentir (la peur, le désir de protéger, etc.) et de montrer sa désapprobation tout en valorisant l’intérêt pour lui de dire la vérité, par exemple la confiance."





Selon la psychanalyste, les parents doivent donc être à même de montrer à leur enfant qu’il a tout à gagner à ne pas trahir la confiance qu’ils lui font.