Comment vous sentir plus heureux chez vous ? Les conseils du père du "hygge", l’art de vivre à la danoise

Meik Wiking est un homme heureux. Et pour cause : c'est LE spécialiste danois en la matière. Président de l'Institut de recherche sur le bonheur à Copenhague, et auteur du célèbre "Livre du hygge" (First Editions), sorti en 2016 et traduit dans 31 langues, il vient de mener pour le groupe britannique Kingfisher, et ses enseignes Castorama et Brico Dépôt, une vaste étude européenne concernant l'impact de notre logement sur notre sentiment de bonheur général et notre bien-être. Ce rapport, dévoilé à l'occasion du lancement de la nouvelle marque GoodHome, montre ainsi que 73 % des personnes qui sont heureuses de leur logement sont également heureuses dans la vie. Notre maison compte en effet pour 15 % dans notre bonheur global, ce qui la rend tout aussi importante que notre santé et notre forme physique (14 %), et beaucoup plus importante que l’argent que nous gagnons (6 %) ou l’emploi que nous occupons (3 %).





Et les Français dans tout ça, sont-ils satisfaits de la qualité de leur foyer ? Pour Meik Wiking, interrogé par LCI, la France ne se situe qu'à la sixième place sur les 10 pays européens les plus heureux dans leur "home sweet home", derrière les Pays-Bas (83 %), l’Allemagne (77 %) et le Danemark (76 %). "C'est ce qu'on appelle l'énigme du bonheur français, explique le chercheur. Certains diront que les Français adorent se plaindre, mais ce n'est pas une attitude spécifique au pays. En revanche, j'adhère davantage à la théorie d'une économiste, Claudia Sénik, selon laquelle on a souvent tendance à vouloir se positionner dans la hiérarchie sociale. Tout le monde s'intéresse par exemple davantage à son revenu relatif (combien je gagne par rapport à mon voisin) qu'à son revenu absolu (combien puis-je consommer avec ce que je gagne ?). C'est très répandu. Exemple : 'si j'ai une Mercedes, je suis content, mais si mon voisin a une Ferrari, je le suis moins'. Or en France, ce phénomène est exacerbé", analyse-t-il.