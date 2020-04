Concerts, sport, visites de musée… Notre sélection d'activités en ligne cette semaine En famille devant l'ordinateur − Fizkes

PAR ICI LE PROGRAMME – Avec le confinement, bon nombre d’événements physiques se retrouvent en ligne, d’artistes se produisent depuis chez eux par écran interposé et d’ateliers se sont créés pour passer le temps. Difficile de faire son choix parmi les multiples sollicitations. LCI a repéré quelques rendez-vous à ne pas manquer pour vous cette semaine.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Français confinés à leur domicile, seuls ou en famille. Alors, il faut trouver de quoi occuper le temps libre. Internet regorge d'événements en tous genres (musique, cinéma, sport, littérature, cuisine...), mais il est difficile de s'y retrouver. Voici notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer cette semaine sur les réseaux sociaux.

Toute l'info sur Coronavirus : comment bien occuper son temps en période de confinement

La chanson quotidienne d’Henri Dès Chaque jour à 18h, le célèbre chansonnier, star des plus petits qui ont tous dansé et chanté sur ses chansons, propose un titre différent sur sa page Facebook. Il s’amuse d’abord à faire deviner la chanson avant de l’interpréter. Un court moment de détente pour retomber en enfance (4 à 5 minutes) Tous les jours à 18h sur Facebook

L’instant littéraire La compagnie Tête de lecture propose une heure de littérature autour du comédien Yves Heck. Chaque spectateur peut proposer une ou deux pages d’un livre qui lui tient à cœur. S’il est tiré au sort, le passage sera lu en direct et pourra être débattu. Quelques invités de marque peuvent aussi être à l’honneur du rendez-vous. Ce mardi, c’est Arthur Dreyfus, journaliste, réalisateur et auteur de Il Déserte qui est invité. Mardi 21 avril à 18h30 - Sur Facebook Thom Yorke (Radiohead) joue les DJ sur Sonos Radio A compter de ce mardi, la célèbre marque audio lance Sonos Radio, un service de radio en streaming totalement gratuit sur ses enceintes connectées. Depuis l’appli, il sera possible de profiter de plus de 60.000 stations du monde entier, de profiter des sélections pour tous les goûts (Sonos Stations) et surtout d’écouter les playlists concoctées par des artistes venus dévoiler leurs inspirations, livrer leurs anecdotes et coups de cœur. Premier à s’y coller, Thom Yorke, le chanteur de Radiohead qui lance sa station "In the absence thereof…" dès ce mardi. Brittany Howard (Alabama Shakes), David Byrne ou encore Third Man Record seront au rendez-vous dès les prochaines semaines. Chaque mercredi, une émission radio de 60 minutes est animée par un invité prestigieux (Sonos Sound System) et c’est Angel Olsen qui ouvre le bal. Mardi 21 avril et mercredi 22 avril - Sur l’appli Sonos

Le chanteur de Radiohead Thom Yorke joue les DJ pour Sonos Radio − Sonos

Un peu de magie pour égayer la journée L’appli star des ados, TikTok, a lancé ses EduTok pour permettre à ses utilisateurs d’enrichir leurs connaissances en tous genres. Cette semaine, place à la magie avec Armand. Il va réaliser quelques tours en live. Mercredi 22 avril à 17h - Sur TikTok

Vous êtes en panne d’idées pour cuisiner ? Cuisine Aptitude est un organisme d’ateliers de cuisine française, œnologie, mixologie, etc. Privé de partage de fourneaux dans ses locaux, le service passe par Facebook pour partager son savoir faire avec un Live ce mercredi. Au menu, deux recettes à réaliser : Linguine au pesto et légumes et Cheese-cake alsacien en verrines pour quatre personnes. Un chef animera la session en direct, répondant aux questions et distillant ses astuces de cuisine. La liste des ingrédients et ustensiles est disponible sur le site Mercredi 22 avril de 18h à 19h - Sur Facebook Concert de rap dans Fortnite Le rappeur Travi$ Scott va donner un concert virtuel dans Fortnite. Baptisée Astronomical, l’expérience est surtout l’occasion pour le chanteur de proposer en exclusivité son tout nouveau titre. Pour cela, il faudra se connecter au jeu vidéo aux centaines de millions de joueurs et rallier la scène de spectacle au moins 30 minutes avant l’horaire annoncé, histoire d’être sûr d’avoir "une place". Pour l’Europe, cela se déroulera le vendredi 24 avril à 16h00 (heure de Paris) avec une séance de rattrapage le lendemain à 11h00.

Visitez le Museum des sciences naturelles d’Angers… dans Animal Crossing C’est le jeu vidéo qui cartonne en proposant de s’échapper de son confinement. Animal Crossing : New Horizons brille par sa simplicité, ses graphismes enfantins, mais surtout par ses échanges possibles avec vos amis sur cette île lointaine. Une autre réalité que celle que nous vivons. Et pourtant, c’est là que le Museum des sciences naturelles d’Angers a élu domicile et propose des visites virtuelles deux fois par semaine de son propre musée recréé dans le jeu. Et pour cela, l’avatar d’un véritable médiateur vous guide dans le jeu sur l’île baptisée Mayonnaise. Attention, le musée ne peut pas accueillir plus de 7 "visiteurs" en même temps. Les deux visites de la semaine sont complètes. Mais vous pouvez tenter de vous inscrire pour les suivantes, à condition de disposer du jeu sur Nintendo Switch et d’avoir une bonne connexion Skype. Sinon, séance de rattrapage ce vendredi sur la plateforme Twitch et sur la chaîne Le Stream. Vendredi 24 avril à 10h - Sur Le Stream

Animal Crossing New Horizons − Nintendo

Vendredi mixologie Le week-end approche, c’est le moment d’être prêt pour votre prochain apéro-vidéo. Chaque vendredi, KOL, appli de livraison de boissons, propose des masterclasses animées par des professionnels du secteur. Ils livrent leurs conseils et astuces pour apprendre à faire ses cocktails maison sur des thématiques diverses. Vendredi 24 avril - Sur Instagram et Facebook Du yoga dynamique avec Laurie Thilleman Depuis plusieurs semaines, l'ancienne miss France enchante ses fans sur Instagram avec ses séances sportives, souvent ponctuées d'invités de renom. Ce samedi, elle reçoit la YouTubeuse Natoo pour une session de yoga qui promet de vous faire transpirer. Samedi 25 avril à 15h - Sur Instagram Genesis en concert Alors que le groupe vient d'annoncer qu'il allait se reformer, ses membres font revivre leurs souvenirs précédents. Sur leur chaîne YouTube, les trois musiciens publient au fil des semaines les vidéos de leurs concerts les plus célèbres au sein de leur propre "Film Festival". Ce dimanche, place au Mama Tour (1984). Dimanche 26 avril - Sur YouTube

Retrouvez notre dossier spécial pour bien gérer la période de confinement.