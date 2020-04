Les meilleurs tutos pour se couper les cheveux, la frange, faire une couleur... seul à la maison

D’autres, plus téméraires ou moins philosophes, c'est selon, ont décidé de se transformer en Figaro le temps que la crise s'estompe. Preuve en est avec ces ruptures de stocks passagères constatées sur de nombreuses références de tondeuses à cheveux, chez plusieurs vendeurs en ligne. Boule à zéro, franges trop courtes ou en zig-zag, coupes au bol... Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas, du jour au lendemain s'improviser roi ou reine du ciseau. On le voit avec ces résultats plus ou moins bons, largement partagés sur les réseaux sociaux.

Alors, devant l'épineux problème des mèches rebelles et des franges incontrôlables, sans parler des couacs autour de la coloration, certains coiffeurs se sont faits un devoir de reprendre les choses en main, et livrent désormais leurs conseils sur internet. Car en cas de ratage, ils ne pourront guère faire de miracle lors de la fin du confinement, parole d'expert. Voici une petite sélection de leurs tutoriels.

Sachant qu'un cheveu pousse en moyenne près de deux centimètres par mois, la première problématique à laquelle il va falloir faire face, c'est la frange qui finit toujours par vous cacher les yeux. Du coup, à moins d'opter pour une barrette, le coiffeur parisien Frédéric Birault préfère vous indiquer la bonne technique : Il faut positionner les cheveux le plus naturellement possible et de ne pas tirer dessus pour les couper, conseille-t-il. "Quand on tire dessus, on tire sur la racine et quand on lâche, ça remonte naturellement et ça fait des trucs un peu pourris. Couper dans le mouvement naturel, ça veut dire couper dans l’espace, sans tirer, sans exercer de pression", dit-il joignant le geste à la parole sur une bonne vieille tête à coiffer.

Apprendre à se couper les cheveux, c'est bien, mais pourquoi ne pas prendre son parti de la situation actuelle et laisser ses cheveux pousser. Tout l'art sera, à ce moment là, de se lancer dans des tresses et autres chignons macarons. Pour adopter cet art du coiffage, Aline Grevot Legoupil du salon de coiffure Atmosph'hair, à Caen, propose quelques tutos. Leçon du jour : la tresse épis.

Last but not least, vient l'épineuse question de la coloration. Beaucoup de coiffeurs déconseillent d'acheter sa couleur en supermarché. Car au-delà de la qualité des produits, d’une marque à l’autre, les reflets ne sont pas les mêmes", alerte ainsi dans Paris-Normandie, Michael Lobry, propriétaire d'un salon à Rouen. Et après, au moment de rattraper les catastrophes capillaires, "on pourra rencontrer des difficultés pour que notre produit prenne sur les cheveux, les reflets peuvent aussi être faussés", prévient-il.

Le mieux, selon lui, pour faire tenir sa coloration le plus longtemps possible est d'hydrater ses cheveux au maximum. il a ainsi posté sur son compte Facebook quelques tutos, comme ce masque au beurre de karité pour "nourrir, apaiser et assouplir le cheveu".