Confinement et stress post-traumatique chez les enfants : "Il faut surveiller tout changement de comportement"

Le problème, c'est que les enfants n'expriment pas l'anxiété tout à fait comme les adultes. "Ils le font à travers des symptômes et non des paroles", souligne le psychologue Jean-Luc Aubert, fondateur de la chaîne YouTube "Questions de psy" . D'où la difficulté de les décrypter.

Le CHU de Toulouse le craint fortement : les enfants pourraient développer des symptômes de stress en raison du confinement. Comme le note l'établissement, "ils ont vu leur routine habituelle, leurs activités, leurs relations sociales être complètement modifiées". Ils sont par ailleurs "plus exposés à de grandes quantités d'informations sur la pandémie via les médias". Pour en avoir le coeur net, ce centre hospitalier vient donc de lancer une étude, baptisée E-COCCON , afin de "savoir si les enfants de 8 à 15 ans présentent des signes précurseurs de stress post-traumatique".

LCI : Comment peut-on savoir si son enfant développe un stress après le long confinement qu'il a subi ?

Jean-Luc Aubert : L'adulte peut exprimer son angoisse de toutes les façons possibles : "je suis anxieux, je suis préoccupé, ça m'inquiète...". Mais pour l'enfant, c'est plus compliqué, car il ne possède pas toutes ces nuances dans son vocabulaire. Il ne peut pas intellectualiser ce qui lui arrive car il n'a pas les capacités à le formuler. Il va plutôt évacuer son stress à travers son corps, dans son ressenti, et c'est ce qui pose problème. Il va donc l'exprimer à travers toute une série de symptômes : crises de colère à répétition, plus grande irritabilité, moindre résistance à la frustration, problèmes d'insomnie ou d'endormissement, voire une forme de régression, comme sucer le pouce ou faire pipi au lit.

Pendant le confinement, on peut comprendre ce genre d'attitude. Mais c'est plus difficile après de faire le lien quand on voit son enfant anxieux ou irritable, surtout quand il n'a pas forcément exprimé de malaise au moment de ce huis-clos. Du coup, on peut très bien passer à côté de ses symptômes. Et ne pas détecter qu'ils sont en fait le contrecoup de ce qu'il a vécu. Il faut donc être très vigilant.