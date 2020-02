Congé paternité : les papas finlandais auront bientôt… 12 fois plus de jours que les Français

On savait les pays nordiques en pointe en matière de politique familiale. Le gouvernement finlandais en a donné une nouvelle confirmation mercredi : il a annoncé avoir décidé d’accorder aux nouveaux pères la même durée de congé indemnisé qu’aux nouvelles mères. A l'horizon 2021, tous les congés rémunérés des jeunes parents seront ainsi étendus à près de sept mois, soit à exactement 164 jours de congés payés, bien loin - près de 12 fois plus - des 14 jours accordés aux pères français (3 jours à prendre immédiatement après la naissance, 11 jours calendaires ensuite). Aujourd'hui, les mères finlandaises ont le droit à 4.2 mois et les pères à 2,2 mois.

Une façon d'inciter les nouveaux pères à passer plus de temps avec leur bébé. Mais pas que... Pour Aino-Kaisa Pekonen, ministre de la Santé et des Affaires sociales, interrogée par Reuters, cette "réforme radicale des prestations familiales" a pour but d’instaurer l’égalité des sexes et de renforcer les relations entre parents pour stimuler le taux de natalité relativement bas dans le pays.