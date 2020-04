Consultation psy #19 - Retour en classe le 11 mai : comment rassurer les parents et les enfants

Par ailleurs, nous savons tous que l’ergonomie du cadre scolaire n’est pas du tout conçue pour limiter les épidémies : en classe, les élèves sont assis à coté les uns des autres ; pendant les récréations, ils se regroupent inévitablement, comme à la cantine. Et envisager le geste barrière fondamentale qu’est se laver les mains nécessiterait qu’il existe du savon et des serviettes jetables pour s’essuyer les mains, ce qui est très loin d’être le cas dans nombre de toilettes scolaires. D’autres se demandent si ce retour est envisagé pour les enfants ou surtout pour permettre aux parents de reprendre le travail. Ils s’interrogent donc sur le fait que les têtes blondes n’aient pas les mêmes garanties de sécurité que les adultes.

Oui pour la maternelle, le primaire et le secondaire, non pour l’enseignement supérieur. La reprise progressive des cours le 11 mai n’est pas sans poser question. Nombreux sont les parents à ne pas comprendre pourquoi les plus jeunes doivent reprendre si vite alors que les étudiants attendront donc septembre.

Ces dissonances sont, psychiquement, insécurisantes. L’inquiétude des parents est donc compréhensible et liée à ce décalage entre la réalité matérielle de ce qu’ils connaissent et toutes les informations transmises depuis des semaines par les autorités sanitaires. Faire cours avec un masque apparaît également difficilement réalisable sur une journée. Or pour être rassurants pour leurs enfants, les parents doivent être rassurés. Sinon, nous risquons une épidémie de troubles anxieux scolaires, autrement dit la phobie scolaire.

Globalement, le retour en classe est un signe positif, car la vie d’un enfant et d’un adolescent, c’est aussi sa vie d’élève. L’importance va donc être pour le ministère de l’Éducation Nationale d’apporter aux parents des garanties sur des aménagements inévitablement nouveaux (en particulier dans les classes). Et les parents pourront exiger des garanties via les associations de parents d’élèves et le CESC (Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté) pour que leurs enfants ne soient pas exposés à un risque déraisonnable de contamination. Car le risque zéro n’existe pas et ce virus, comme tant d’autres, continuera d’être malheureusement présent. C’est aussi cela qu’il va nous falloir accepter pour reprendre le cours de notre vie et redonner confiance en la vie à nos enfants.