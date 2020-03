Entre résignation et manque de contacts, nos ados ne se contentent pas de leurs écrans

On pourrait croire que demander à un adolescent de rester confiné dans sa chambre pour une période indéterminée serait pour lui la meilleure des nouvelles, et bien il n'en est rien. Depuis, l'annonce jeudi 12 mars, par Emmanuel Macron, de la fermeture de tous les établissements scolaires, puis la sentence quatre jours plus tard d'un confinement général, cet immobilisme forcé a mis le moral des plus jeunes en berne. A l'image de Victoria et Salomé, deux jumelles de 14 ans, habitant la région parisienne : "On a l’impression d’être coupée du monde, et notre vie sociale s'est réduite comme une peau de chagrin", racontent-elles.

Même sentiment pour Lina, 13 ans, dans les Hauts-de-Seine, qui souffre de ne plus rigoler avec ses amis : "Je trouve que c’est très compliqué. Avant, je les voyais tous les jours et là, il faut revoir totalement ses habitudes", dit-elle. Idem pour Quentin, 17 ans, en première dans un lycée parisien, dont le bonheur aurait été de rester confiné avec son meilleur ami, et qui, là, se retrouve face à "un grand vide". Car voilà bien ce qui risque de faire défaut à cette tranche d'âge : ils ne vont plus voir leur alter ego. Or l'amitié revêt sans doute pour eux une importance encore plus cruciale qu’à n’importe quelle autre période de la vie.