"Il ne faut pas devancer ses questionnements" : comment parler du coronavirus à son enfant ?

Jean-Luc AUBERT - La première recommandation, c'est de ne pas dépeindre ses angoisses à travers ses réponses. Il faut parler de la façon la plus neutre et la plus objective possible, en donnant les éléments que l'on connaît. Dire par exemple que c'est une maladie contagieuse et que les cas de décès sont très rares. Que cela concerne des personnes très fragiles, en insistant sur le "très". C'est ça la réalité des choses. Et si l'enfant pose plus de questions, là encore lui répondre sans faire un long discours. En revanche, il ne faut pas devancer ses questionnements et faire du terrorisme verbal.

Il y aussi un côté visible du coronavirus avec les masques que l'on peut voir sur des personnes croisées dans les lieux publics. C'est forcément générateur d'angoisses...

Pour les masques, on peut dire à son enfant que certaines personnes sont plus inquiètes que d'autres, et c'est pour ça qu'elles en portent. Car on sait que les masques vus dans la rue n'ont de justification que pour ceux qui sont infectés, et dans ces cas-là, ils sont tenus d'être confinés. Si l'on doit soi-même en porter un, dans le cas d'un enfant qui ne sait pas encore parler, et donc qui a du mal à intellectualiser ce qui se passe, on peut instaurer un jeu que les tout-petits adorent, le "coucou, c'est moi". Au lieu de cacher son visage avec ses mains et ensuite de les écarter, on fait la même chose avec son masque de protection. Cela permet de dédramatiser car l'enfant considérera cela comme un jeu.

Cette épidémie permet aussi d'expliquer les phénomènes de peur. On peut dire à l'enfant que la peur est plus contagieuse que le virus. Mettez par exemple quelqu'un qui a peur dans une pièce, vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, toutes les personnes présentes seront dans le même cas. Les craintes actuelles sont notamment liées au fait que l'on s'interroge sur ce nouveau virus que l'on ne connaît pas. Et comme on n'a aucune réponse définitive, cela crée de l'angoisse.