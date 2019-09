Cruard Reporter : Mères grâce à la PMA

CRUARD REPORTER - Le débat sur l'extension de la PMA à toutes les femmes s'ouvre ce mardi à l'Assemblée nationale. Qu'en pensent Glawdys et Céline, parents d'Esteban ?

C'est grâce à la PMA que Glawdys et Céline ont eu le petit Esteban. Ce dernier est né il y a trois mois en région parisienne, par contre, il a été conçu à Gand, en Belgique. Durant cette période, le couple a rencontré de nombreuses difficultés : allers-retours incessants, absences aux travail, investissement conséquent, etc. Le souci qui ressort aujourd'hui, c'est la difficulté administrative car seule Glawdys, qui a porté Esteban, est officiellement considérée comme sa maman. Et Céline, de son côté, le vit très mal. Que pensent-elles de l'extension de la PMA à toutes les femmes ?



