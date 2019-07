D'où vient ce besoin de montrer les photos de ses enfants à tout le monde ?

Certes mais l’humanité n’a pas attendu les réseaux sociaux pour montrer les photos de ses enfants jusqu’à l’overdose. En effet, montrer ces clichés à une personne bien déterminée dans le privé ou sur son lieu de travail est, selon le pédopsychiatre, une manière d’afficher des signes de réussite. Un trophée dont on est très très fier : "C’est d’autant plus vrai que, pour certains parents, avoir un enfant a été très difficile. Un chemin long et escarpé dont l'enfant est l’aboutissement. C’est un enjeu, une victoire, un cadeau, une source de grande fierté, le sentiment d’avoir vaincu une forme d’adversité. Ainsi, ceux qui ont connu des difficultés ont plus tendance à montrer des photos de leur enfant que ceux qui les ont eus facilement. Et quelque part, ils recherchent l’approbation de l'autre via leur réussite."





De quoi nous rappeler incidemment l’importance du culte de l’enfant, quelle que soit la culture : "Regardez la politique de l’enfant unique en Chine, où le nouveau-né est considéré comme une divinité vivante ou encore, dans les pays méditerranéens, où l’enfant est roi. C’est même moins anthropologique que génétique : l’enfant est ce que n'importe quel être humain a de plus précieux. Le plus important pour le parent, quand il le devient, c’est de transmettre et non de vivre. Il y a bien quelques animaux comme les alligators qui mangent leur progéniture mais les autres cherchent à favoriser la reproduction de leur espèce. Et l’être humain est un animal comme les autres."