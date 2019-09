Dans le nouveau Monopoly, les femmes reçoivent plus d'argent que les hommes

FEMME, JE VOUS AIME - Le Monopoly s'adapte à son époque avec une nouvelle version de son jeu mythique qui met en lumière des femmes entrepreneures et inventrices. Résultat, la traditionnelle mascotte, un homme d'affaires à moustache et haut-de-forme, a été remplacée par sa nièce, une avocate. Autre changement - et non des moindres - les femmes gagnent plus d'argent que les hommes !

On l'ignore souvent mais de nombreuses inventions qui facilitent aujourd'hui notre quotidien ont été créées par des femmes. Citons pêle-mêle le WIFI, le chauffage à énergie solaire, les essuie-glaces, les verres anti-reflets et même - dans une moindre mesure - les cookies au chocolat ! Pour célébrer ces pionnières, Hasbro a lancé mardi 10 septembre aux Etats-Unis une toute nouvelle version de son mythique Monopoly, intitulé sobrement Mme Monopoly, qui sera disponible en France dès la mi-septembre (en pré-commande sur internet), et à la fin du mois dans la plupart des magasins de jeux et de jouets.

Et chose inédite dans l'histoire de ce jeu, la traditionnelle mascotte, un homme d'affaires à moustache et haut-de-forme - qui vient de souffler ses 85 ans -, a été remplacé par sa nièce, une avocate, qui contrairement à son oncle, un magnat de l'immobilier avide de nouvelles propriétés, s'est donnée pour mission de soutenir les femmes entrepreneures et inventrices. Résultat, "les joueurs n'achètent plus des titres de propriété mais des innovations créées par des femmes sur lesquelles ils peuvent installer des sièges d'entreprise et non plus des maisons ou des hôtels", indique à LCI, Benoît Amiet, chef de produit chez Hasbro.